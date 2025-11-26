ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 متهمين، منهم 5 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظة الجيزة.

وضبطت القوات بحوزة المتهمين 15 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء دفعهم لبيع السلع والتسول في الشوارع، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم هذا النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات الكافية بحسن رعايتهم، فيما يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذّر الوصول لأهليته داخل إحدى دور الرعاية.



