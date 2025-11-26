يشرب خمرًا في الميكروباص، أجنبي يثير غضب المصريين والنشطاء: "ده اللي ناقص" (فيديو)

18 حجم الخط

شرب الخمر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لأحد الركاب في سيارة أجرة "ميكروباص"، وهو يتناول الـ "خمر"، الأمر الذي أثار استياء الركاب وسائق الميكروباص، الذي أخرجه من سيارته.

بيشرب خمر في الميكروباص بين الركاب

وأظهر مقطع الفيديو رجلا، من جنسية غير مصرية، ممسكًا في يده زجاجة "خمر"، وظهر في المقطع سائق الميكروباص وهو يشكو من سوء تصرف الرجل الذي كان يشرب من زجاجة "الخمر"، وقال السائق: "بصوا يا جماعة بيشرب خمر في العربية، وهذه هي زجاجة الخمر، هل ينفع كدا يا جماعة؟، بيشرب خمر في العربية وبنكلمه مش عاجبه الطريقة والكلام، وبيزعق".

وتابع السائق شكواه قائلًا: "وهؤلاء أقاربه الذين حاولوا أن يمنعوه من ذلك، وقالوا له: "ما ينفعش"، وقام بشرب الخمر بقلة أدب".



أثار المقطع حالة من الاستياء الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالقبض على هذا الرجل ومعاقبته لإخلاله بقيم وتقاليد المجتمع، مؤكدين أنه يعرض حياة الركاب والناس في الشارع للخطر، ومعبرين عن غضبهم لهذا السلوك غير المقبول والغريب، لحالة شخص يشرب الخمر داخل سيارة أجرة وبين الركاب.

تصرف غير أخلاقي والمطلوب العقاب بالقانون

عبر البلوجر أسامة أشرف عن استيائه فقال: "إزاي واحد غريب ومش من مصر ويأتي بتصرفات غير مقبولة بين بناتنا وأطفالنا، الأمر غير مقبول ومن الضروري عقابه على هذا التصرف".



وقال البلوجر وائل فتحي: "دا اللي ناقص مش مصري وجاي بلدنا يخترق القوانين ويرتكب فعل لا أخلاقي".

وعلقت البلوجر سمية جمال فقالت: "يا غريب كن أديب".

بينما دق البلوجر علي أحمد ناقوس الخطر فقال: "هناك العديد من هؤلاء الأشخاص في بعض المحافظات وخاصة أسوان ويعاني منهم الأهالي كثيرًا".

أما البلوجر عفاف علي فعبرت عن غضبها قائلة: "من أمن العقاب أساء الأدب.. يجب أن يكون فيه قانون صارم ينفذ على الخارجين عن القانون.. واحترام قوانين البلد أمر واجب".

