الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القضاء الإداري يحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أعلن الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، عن صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث الشهادات المهنية للتعليم المفتوح الإلكتروني المدمج.

وأكد حسن ان المحكمة قضت بقبول الطعنين شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار المجلس الاعلى للجامعات، المطعون فيه فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب والزام كل طلعن مصروفات طعنه.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت مد أجل الحكم في الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس ضد حكم عودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح والمدمج، إلى اليوم الأربعاء  للمداولة.

التعليم المفتوح المجلس الأعلى للجامعات القضاء الإدارى الشهادات المهنية للتعليم المفتوح

الجريدة الرسمية