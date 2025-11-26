الإدارية العليا تنظر 3 طعون جديدة على انتخابات النواب 2025 بعد قليل

18 حجم الخط

تنعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعد قليل، لنظر ثلاثة طعون جديدة تقدم بها عدد من المرشحين لبطلان انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، رغم تقديمها بعد المواعيد القانونية المقررة.

ورجحت مصادر قانونية عدم قبول هذه الطعون شكلًا لرفعها خارج الميعاد، إلى جانب ثمانية طعون أخرى قدمت أيضًا بعد انتهاء الفترة القانونية.

وفي السياق ذاته، تستعد المحكمة لإصدار أحكامها في الطعون التي قدمت في المواعيد القانونية، والتي تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات أو إلغاء العملية الانتخابية كليًا في بعض الدوائر، بعد استيفائها للشروط الشكلية والإجرائية.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء حكمها في 259 طعنًا انتخابيًا يتعلق بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة 252 طعنًا ضد نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى، وتنوعت ما بين طعون تطالب بالإلغاء الكامل للعملية الانتخابية، وأخرى تطالب ببطلان النتائج، إضافة إلى طعون خاصة بدوائر معينة.

يُذكر أن القانون يتيح للمرشحين الذين لم يحالفهم الفوز، التقدم بالطعن خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دوائرهم، وتكون المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بنظر تلك الطعون والفصل في المنازعات المتعلقة بـ سلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم كل طعن، لضمان الالتزام بالجدول الزمني الخاص بإعلان النتائج النهائية، كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة الفرز في لجان محددة، أو إعادة الانتخابات بالكامل في دائرة ما حال ثبوت وجود مخالفات جوهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.