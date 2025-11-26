الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الإدارية العليا تنظر 3 طعون جديدة على انتخابات النواب 2025 بعد قليل

تنعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعد قليل، لنظر ثلاثة طعون جديدة تقدم بها عدد من المرشحين لبطلان انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، رغم تقديمها بعد المواعيد القانونية المقررة. 

ورجحت مصادر قانونية عدم قبول هذه الطعون شكلًا لرفعها خارج الميعاد، إلى جانب ثمانية طعون أخرى قدمت أيضًا بعد انتهاء الفترة القانونية.

وفي السياق ذاته، تستعد المحكمة لإصدار أحكامها في الطعون التي قدمت في المواعيد القانونية، والتي تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات أو إلغاء العملية الانتخابية كليًا في بعض الدوائر، بعد استيفائها للشروط الشكلية والإجرائية.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء حكمها في 259 طعنًا انتخابيًا يتعلق بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الطعون المقدمة أمام المحكمة 252 طعنًا ضد نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى، وتنوعت ما بين طعون تطالب بالإلغاء الكامل للعملية الانتخابية، وأخرى تطالب ببطلان النتائج، إضافة إلى طعون خاصة بدوائر معينة. 

يُذكر أن القانون يتيح للمرشحين الذين لم يحالفهم الفوز، التقدم بالطعن خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دوائرهم، وتكون المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بنظر تلك الطعون والفصل في المنازعات المتعلقة بـ سلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم كل طعن، لضمان الالتزام بالجدول الزمني الخاص بإعلان النتائج النهائية، كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة الفرز في لجان محددة، أو إعادة الانتخابات بالكامل في دائرة ما حال ثبوت وجود مخالفات جوهرية.

اليوم، الحكم في 252 طعنا انتخابيا على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

دعوى قضائية لإلغاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

الوطنية للانتخابات تحدد شروط وصلاحيات حضور الفرز واستلام المحاضر

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة بالدقهلية في انتخابات النواب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

دفاع رابطة التعليم المفتوح: حكم الإدارية العليا يسمح للمدعين بالحصول على شهادة أكاديمية

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

