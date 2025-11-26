الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

حبس عاطل بتهمة تهديد جيرانه فى قنا

حبس عاطل
حبس عاطل
أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تهديد جيرانه وحيازته  سلاح أبيض وكمية من مخدر الشابو فى قنا.

ضبط المتهم بتهديد جيرانه فى قنا بعد تداول فيديو للواقعة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يردد عبارات تهديد موجّهة إلى بعض جيرانه بمحافظة قنا.


بفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط الشخص الظاهر فيه، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وكمية من مخدر الشابو.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات قائمة مع جيرانه، كما أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية