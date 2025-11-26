إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
شهد الطريق الصحراوي الغربي المار إلى محافظة المنيا، اليوم، حادث تصادم عنيف بين سيارة «تمناية» وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات خطرة.

 

تصادم مروع على الصحراوي بالمنيا.. إصابة 5 بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك

 وتلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود الحلواني مساعد المدير والمشرف على جنوب المحافظة، بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، ووصفت حالتهم بالخطرة داخل العناية المركزة.

المدرب ياسر عبد الرحيم عبد الوهاب

 وشملت قائمة المصابين مدرب كرة السلة بنادي الزمالك يدعى " ياسر عبد الرحيم عبد الوهاب"، إلى جانب أربعة آخرين.

وتعمل الجهات الأمنية على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما بدأت التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة.

