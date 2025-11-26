الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

6 ديسمبر، محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين في قضية رشوة

 حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين بتهمة باستغلال مناصبهم وتلقي رشوة.

 

محاكمة مسؤول كبير بوزارة المالية في قضية رشوة

 وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 829 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة التجمع الأول، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة المتهم الأول "محبوس"، 59 سنة، رئيس قطاع الحصر والإقرارات وإ. ع، محبوس، وف. ع، وح. ع، وأ. ص، وآخر باستغلال مناصبهم وتلقي رشوة.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل منصبه وطلب لنفسه من المتهم الـ 3 على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الـ 3 أموالا قيمتها 90 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة مقاولات شهيرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وطالب أحد المتهمين وأخذ لنفسه من المتهم الرابع عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع، بوساطة المتهم التاسع، 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه من المتهم الـ 5 على سبيل الرشوة  لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس، بوساطة المتهم الثامن 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة عرض سنيمائي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

الجريدة الرسمية