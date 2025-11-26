الإدارية العليا تقضي بإعادة التعليم المفتوح

18 حجم الخط

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين، وتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وذكرت المحكمة أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات ملغية بخصوص إلغاء التعليم المفتوح وعودته مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أصدرت رابطة التعليم المفتوح بيانًا دعت خلاله طلابها وخريجيها إلى التحلي بأعلى درجات الهدوء والمسؤولية في هذه المرحلة، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء أي شائعات متداولة أو الاستجابة لأي دعوات للتجمع أو الوقفات السلمية في التوقيت الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.