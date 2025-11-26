دفاع رابطة التعليم المفتوح: حكم الإدارية العليا يسمح للمدعين بالحصول على شهادة أكاديمية

18 حجم الخط

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس ضد حكم عودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح والمدمج.

وقال دفاع “رابطة التعليم المفتوح”، إن المحكمة قضت برفض الطعن وإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وهذا الحكم سيمكن المدعين من الحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني حين تخرجهم.

وكانت رابطة التعليم المفتوح قدمت خلال الجلسة السابقة، مذكرة ختامية شاملة بالردود القانونية على دفوع الخصوم، وحافظة مستندات تكميلية تضم الأحكام النهائية وشهادات من جدول المحكمة تؤكد نهائية الحكم السابق.

