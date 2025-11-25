الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

انتخابات النواب 2025، ضبط شخصين بحوزتهما أموال قبل توزيعها على الناخبين بالسلام

ضبط شخصين بحوزتهما
ضبط شخصين بحوزتهما أموال قبل توزيعها علي الناخبين
 تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بقسم السلام أول بمحافظة القاهرة من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدوائر الانتخابية الخدمات الأمنية النيابة العامة قسم السلام اول محافظة القاهرة

