الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام

ضبط المتهم
ضبط المتهم
 ألقى رجال المباحث القبض على سائق لاتهامه بالتعدٍ على سيدة جنسيا داخل السيارة وسرقتها أثناء توصيلها بميكروباص من الجيزة إلى مدينة السلام.

 

سائق يغتصب سيدة داخل سيارة بدائري السلام

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من سيدة تفيد بتعدى سائق عليها أسفل دائرى السلام، مضيفه أن السائق أوقف السيارة على جانب الطريق الدائري وتوجه إلى المقعد الخلفي ووضع سلاحًا أبيض على رقبة نجلها وطلب منها ما لديها من أموال واستولى على 450 جنيهًا منها، ثم قام السائق بغلق الأبواب والستائر واصطحبها إلى الكنبة الخلفية واعتدى عليها جنسيا وتركها ونجلها على الدائري وفر هاربا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المبالحث من ضبط السائق واقتياده الى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

