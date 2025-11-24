أخبار الحوادث اليوم: الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل.. القبض على شخصين بحوزتهما كروت دعائية انتخابية لأحد المرشحين.. الاعتداء على 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية بعين شمس

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود تجاوزات خلال العملية الانتخابية، والزعم بمشاهدته قيام أحد المرشحين بشراء أصوات الناخبين بـ القاهرة.

انتخابات مجلس النواب 2025، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين بمحافظة الغربية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط سيدة تُدعى "جيهان م.ج" داخل اللجنة الفرعية رقم 150 بمدرسة الشهيد عبد الحكيم الزناتي للتعليم الأساسي بقرية المنشأة الجديدة مركز السنطة وذلك بتهمة ممارسة أعمال توجيه للناخبين لصالح أحد المرشحين المستقلين في مخالفة صريحة لضوابط وتعليمات العملية الانتخابية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بتوزيع كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح أمام إحدى اللجان بالقاهرة.

قررت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم على المتهمين في فيديو ارتكاب الفعل الفاضح أعلى المحور والمصور إلي يوم 8 ديسمبر.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تدعى خلاله إحدى السيدات إلقاء القبض على شقيقها "نجل خالة أحد المرشحين لمجلس النواب" بمنطقة عين شمس.



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب وجود تلاعب وشراء أصوات الناخبين لصالح أحد مرشحى مجلس النواب بالقاهرة، وتبين حدوث مشاجرة بين شقيق أحد المرشحين وموظفين بمنطقة الزاوية الحمراء.



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص اقتحام قوة أمنية من قسم شرطة بولاق أبو العلا مسكنه دون وجه حق، وتحطيم محتويات المنزل، وتبين عدم صحته وأن المتهم تم ضبطه بحوزته فرد خرطوش، وأقراص مخدرة.

لقي شاب من الفيوم ووالدته مصرعهما، كانا في طريقهما للطبيب بالقاهرة لمرض الأم، كما أصيب آخران، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي بالقرب من مقابر أكتوبر، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه لإيقاف الحكم.

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل نظر جلسة محاكمة البلوجر لوشا، بتهمة بث فيديوهات خادشة وتتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة إلى جلسة 29 ديسمبر المقبل.

انهيار عقار بالإسكندرية، أثار انهيار عقار بشارع جمال عبد الناصر شرق الإسكندرية حالة من الذعر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن أجزاء من العقار انهارت بشكل مفاجئ، ما أسفر عن تحطم ٣ سيارات كانت تقف أسفل العقار.

أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.