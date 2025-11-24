الإثنين 24 نوفمبر 2025
تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

انهيار جزئي بعقار
انهيار جزئي بعقار قديم فى الإسكندرية، فيتو
انهارت أجزاء من عقار قديم بشارع جمال عبد الناصر التابع لدائرة المنتزه أول شرق محافظة الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم سيارتين تصادف وقوفهما أسفل منه دون وجود أي خسائر بشرية في الأرواح.

 

وزير الخارجية الأمريكي: المباحثات مع كييف إيجابية وحققنا تقدما لإنهاء حرب أوكرانيا (فيديو)

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم فرض كردون أمني، ولم تسجل أي إصابات بشرية.

وتبين سقوط أجزاء من الوجهة الأمامية للعقار وهو بناء قديم على سيارتين أسفله دون إصابات في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة

