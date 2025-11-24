الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

الأم كانت في طريقها إلى الطبيب، مصرع شاب ووالدته في تصادم بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
لقي شاب من الفيوم ووالدته مصرعهما، كانا في طريقهما للطبيب بالقاهرة لمرض الأم،  كما أصيب آخران، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي بالقرب من مقابر أكتوبر، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

 

تصادم على طريق القاهرة ـ الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة،  يفيد بوقوع حادث تصادم  بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ووجود وفيات ومصابين في موقع الحادث، على الفور انتقلت قوة من الشرطة ترافقها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية أن السرعة الزائدة أفقدت قائد السيارة النقل السيطرة على عجلة القيادة، ما تسبب في انحراف المركبة واصطدامها بقوة بالسيارة الملاكي، وأسفر ذلك عن  مصرع عطية فتحي من قرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم ووالدته، وإصابة اثنين آخرين، وتم  نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى ذاته لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالفيوم

بالأسماء، مصرع 7 من شباب الفيوم في حادث مروري بالسعودية

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

الجريدة الرسمية