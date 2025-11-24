انتخابات النواب، إقبال شبابي كثيف للتصويت بلجنة مدرسة الطبري بمصر الجديدة (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، يتواصل توافد المواطنين على مقر لجنة مدرسة الطبري الثانوية بنين بمصر الجديدة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، وتصدر الشباب المشهد الانتخابي خلال أول 4 ساعات من التصويت وسط تأمين قوات الشرطة.

انطلقت صباح اليوم الإثنين داخل جمهورية مصر العربية انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.



تفاصيل انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي موسع عقدته اليوم.



مدير الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف تفاصيل المرحلة الثانية

وكشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن المرحلة الثانية تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب.

وأوضح أن عدد المرشحين على النظام الفردي بلغ 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، مؤكدًا أن اللجان جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين، وأن العملية الانتخابية تسير وفق أعلى مستويات التنظيم والمتابعة.

خريطة توزيع اللجان الانتخابية في المحافظات

وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان في المحافظات، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية موزعة على 19 دائرة، والقليوبية 500 لجنة في 6 دوائر، والدقهلية 78 لجنة في 10 دوائر، بينما تضم المنوفية 541 لجنة، والغربية 642 لجنة موزعة على 7 دوائر.

كما تشمل محافظة كفر الشيخ 1040 لجنة فرعية في 4 دوائر، وهي من أعلى المحافظات في عدد اللجان، في حين تضم دمياط 179 لجنة في دائرتين، وبورسعيد 50 لجنة في دائرتين، والإسماعيلية 182 لجنة في 3 دوائر، بينما تضم السويس 41 لجنة في دائرة واحدة، وشمال سيناء 48 لجنة في دائرتين، وجنوب سيناء 18 لجنة في دائرتين.

طرق استعلام الناخب عن مقر لجنته الانتخابية قبل التصويت

وفي إطار التسهيلات المقدمة للناخبين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفعيل خدمة الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقم القيد في الكشوف عبر وسائل إلكترونية متعددة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم مشاركة المواطنين وتخفيف الضغط على مراكز الاستعلام.

وكشفت الهيئة عن إطلاق تطبيقها الرسمي الجديد على الهواتف المحمولة تحت اسم "الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر" (Egelection)، المتاح عبر منصتي App Store وGoogle Play، والذي يتيح للمرة الأولى للناخب معرفة مقر لجنته بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، إلى جانب إمكانية الاستعلام عن الموقف الانتخابي.

وأكدت الهيئة أن التطبيق يأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات الانتخابية، موضحة أن تحميله يتم بشكل مجاني من خلال المتاجر الإلكترونية، على أن يقوم المستخدم بتسجيل رقم هاتفه المحمول لتصله رسالة تحتوي على كود تفعيل، يعقبها إدخال الرقم القومي لاستكمال التسجيل وإتاحة جميع خدمات التطبيق.

كما شددت الهيئة على استمرار طرق الاستعلام التقليدية، من بينها إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم القومي إلى رقم 5151، أو الاتصال بدليل الهاتف 141 وإدخال الرقم القومي، إلى جانب الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وذلك لضمان وصول جميع الناخبين إلى معلومات لجانهم بسهولة قبل انطلاق التصويت.

حظر الدعاية بكافة أشكالها أمام اللجان الانتخابية

وحظرت الهيئة أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان أو في محيطها المباشر، مشددة على أنه سيتم إبطال إجراءات اللجنة بالكامل فور ضبط أي خرق انتخابي.

ويأتي هذا القرار كرسالة ردع واضحة لكل من يحاول التأثير على إرادة الناخبين في الساعات الحاسمة أمام مراكز الاقتراع، ولمنع المخالفات التي شابت المرحلة الأولى أمام بعض اللجان الفرعية.

