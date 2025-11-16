الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

إخماد حريق اندلع في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات داخل جراج بالزاوية الحمراء

حريق ملاكي وموتوسيكلات
حريق ملاكي وموتوسيكلات بالزواية،فيتو
 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء عبارة عن جراج تابع لدائرة قسم شرطة  الزاوية الحمراء، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات.

 ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب الانتهاء من عمليات التبريد للوقوف على أسباب الحريق.


وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بأرض فضاء أسفر عن حريق سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية قسم شرطة الزاوية الحمراء الحريق

الجريدة الرسمية