إخماد حريق اندلع في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات داخل جراج بالزاوية الحمراء

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء عبارة عن جراج تابع لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب الانتهاء من عمليات التبريد للوقوف على أسباب الحريق.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بأرض فضاء أسفر عن حريق سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.