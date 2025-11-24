الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات النواب: حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين

وزير الداخلية يدلي
وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد الوزير أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بما يليق بالدولة المصرية، مع إتاحة الفرصة أمام الجميع للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن.

وأشار محمود توفيق إلى أن جميع المحافظات تشهد استقرارًا أمنيًا وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ومنظم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب 2025 وزير الداخلية تأمين العملية الانتخابية الأجهزة الأمنية التصويت الآمن

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة في شمال سيناء وإصابة شخصين بسبب وصلة مزاح

ضبط سيدتين وسائق وشاب بعد مشاجرة عنيفة بسبب التحرش بسيدة فى المطرية

ضبط المدير المسئول عن استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة

ضبط 14 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط شاب وسيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتف بالإسكندرية

“بالزئبق الأحمر”، سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في المنيا

ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه من التعدي على حقوق الملكية الفكرية

ضبط تشكيل عصابي يسرق قطعا من أبراج الكهرباء في أسيوط

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية