وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات النواب: حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين

أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد الوزير أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بما يليق بالدولة المصرية، مع إتاحة الفرصة أمام الجميع للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن.

وأشار محمود توفيق إلى أن جميع المحافظات تشهد استقرارًا أمنيًا وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ومنظم.

