لحظة انهيار عقار الإسكندرية تثير الهلع، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

انهيار عقار بالإسكندرية، أثار انهيار عقار بشارع جمال عبد الناصر شرق الإسكندرية حالة من الذعر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن أجزاء من العقار انهارت بشكل مفاجئ، ما أسفر عن تحطم ٣ سيارات كانت تقف أسفل العقار.

انهيار مفاجئ لعقار بالإسكندرية

وكشف مقطع الفيديو المتداول عن انهيار مفاجئ لأجزاء من عقار بشارع جمال عبد الناصر، التابع لدائرة المنتزه أول شرق محافظة الإسكندرية، وبرغم أنه عقار قديم، لكن الانهيار المفاجئ لأجزاء العقار تسببت في حالة من الذعر بين الأهالي في الإسكندرية، ودقت ناقوس الخطر، حول العقارات المعرضة للانهيار في الإسكندرية.

وكشف البلوجر محمد رمضان حالة المبنى المنهار، فقال: "دا بيت قديم جدًّا مفهوش حد قدام قهوة بح بح وكافيتريا سلطنة، ربنا يعوض على أصحاب العربيات مش فاهم ليه البيوت دي مش بتتزال من الحي، لازم يستنوا كارثة أو حد يموت علشان يتحركوا".



أما البلوجر يسري محمد فطالب بسرعة تحرك الأجهزة في الإسكندرية لمواجهة العقارات التي تنهار فجأة فقال: "ألطف بعبادك يا لطيف.. أين الأجهزة المختصة في الإسكندرية، منتظرين الكارثة تقع وبعدين يتحركوا، أننا نعيش في رعب من انهيار أي مبنى بشكل مفاجئ".

وعبرت زهراء علي عن مخاوفها فقالت: "حرام الاستهتار دا.. قريبًا جدًا وعلمها عند الله زلازل هتبقى كارثة بمعنى الكلمة.. حسبي الله ونعم الوكيل في المسؤول عن الإهمال".

حادث انهيار عقار الإسكندرية يعيد الجدل حول إهمال المحليات

وقال البلوجر وائل المصري: "حادث انهيار عقار الإسكندرية يعيد الجدل حول إهمال المحليات، خاصة أن العقار قديم، وكان من السهل إزالته قبل انهياره وتسببه لحالة الفزع بين الناس، وتحطيم 3 سيارات كانت تقف أمام العقار المنهار".

لحظة انهيار عقار الإسكندرية، فيتو

وعبر البلوجر سليم توفيق عن خوفه فقال: "تتكرر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية بين الحين والآخر لأسباب متباينة، ومنها عقار شارع جمال عبد الناصر، الذي تسبب في تحطيم 3 سيارات، والحمد لله، ربنا نجى العديد من الأهالي الذين يمرون أسفل العقار المنهار، وإلا كانت الكارثة ستكون أبشع، حيث توفى 3 أشقاء في حادث انهيار مماثل لمنزلهم قبل أشهر".

وقال البلوجر أحمد كمال: "محافظ الإسكندرية الأسبق، رضا فرحات صرح قبل ذلك فقال: إن معظم المباني المهددة بالانهيار في الإسكندرية، تتركز في أحيائها التاريخية القديمة مثل العقار المنهار، ومؤكدًا أن المباني القديمة تخضع لقانون الإيجار القديم، ومع محدودية المبالغ التي يتم سدادها للملاك، وعدم دفع المستأجرين مصروفات صيانة العقار، ما يؤدي لزيادة مخاطر الانهيار".

وأشارت أحدث بيانات التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عن "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" عام 2017، إلى أن "عدد العقارات الآيلة للسقوط، التي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها، تجاوز 97 ألف عقار".

وكشفت الإحصائيات الرسمية، الصادرة عن محافظة الإسكندرية في 2022، عن عدد من الشكاوى بشأن الانهيارات الجزئية والكلية والسقوط للعقارات، وبلغ عدد الشكاوى بشأن المباني المعرضة للانهيار 484 شكوى.

