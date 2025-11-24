الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

بسبب انتخابات النواب، الاعتداء على 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية بعين شمس

التعدي علي 4 موظفين
التعدي علي 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تدعى خلاله إحدى السيدات إلقاء القبض على شقيقها "نجل خالة أحد المرشحين لمجلس النواب" بمنطقة عين شمس.

حيث تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تدعى خلاله إحدى السيدات إلقاء القبض على شقيقها  "نجل خالة أحد المرشحين لمجلس النواب" بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
 

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية الكائنة بدائرة القسم "مصابين بكدمات وسحجات متفرقة"، بتضررهم من قيام أحد أنصار مرشح لمجلس النواب - مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليهم وإحداث تلفيات بمحتويات الجمعية.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها ظنًا منه أن الجمعية تابعة لأحد المرشحين المنافسين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية