قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل صاحب محل جواهرجي ببولاق أبو العلا

المجني عليه، فيتو
حددت محكمة النقض جلسة 24 مارس 2026 لنظر طعن المتهم بقتل حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا علي حكم الإعدام الصادر بحقه.


كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام المتهم بقتل حسني الخناجري ، جواهرجي بولاق أبو العلا، بعد إحالة أوراقه إلى المفتي.

التحقيقات تكشف المجوهرات المسروقة 

 

وكشفت تحقيقات النيابة قائمة بالمسروقات التي استولى المتهم عليها وكانت كالتالي: «4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرام في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جراما - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقه الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 جرامات شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرامات شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرامات ونصف عيار 18».

