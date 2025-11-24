الإثنين 24 نوفمبر 2025
بالأسماء، مصرع 7 من شباب الفيوم في حادث مروري بالسعودية

اتشحت قرى ترسا ونقاليفة والرافعي وأبو ناعورة والسعيدية وعليوة التابعين لمركز سنورس بمحافظة الفيوم بالسواد  بعد مصرع 7 من شبابها في  حادث مروري  بالمملكة العربية السعودية، وينتظر الأهالي جثامين أبنائهم لدفنها بمقابرهم.

 

أسماء ضحايا الحادث المروري بالسعودية

كان الأهالي بالقرى سالفة الذكر قد تم إبلاغهم  من قبل بعض أبناء الفيوم بالسعودية، أن حادثًا مروريًّا بالمملكة أسفر عن مصرع: “عيد رمضان غياض من قرية ترسا، وأحمد عبد العليم، وإسلام سعيد من قرية نقاليفة، وعبد الرحمن سعيد محمد سليمان، من قرية الرافعي، وعمرو أحمد سيد حسان من قرية أبو ناعورة، وعلي بكري عبد الله الجابري، من قرية السعيدية، وشاب مجهول الاسم وتبين أنه من أبناء قرية عليوة”، كما أصيب بعض زملائهم ونقلوا لأحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

ضبط شاب من الفيوم نشر صوره على فيس بوك بسلاح غير مرخص

إصابة 10 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بسور بالفيوم

 وجار إنهاء إجراءات نقل الجثامين ، تمهيدًا لدفنها بمقابر عائلات الضحايا  في مركز سنورس بالفيوم.

