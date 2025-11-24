الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتخابات النواب 2025، الداخلية تكشف حقيقة شراء أحد المرشحين لأصوات الناخبين بالقاهرة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود تجاوزات خلال العملية الانتخابية، والزعم بمشاهدته قيام أحد المرشحين بشراء أصوات الناخبين بـ القاهرة.

 

الداخلية تكشف حقيقة قيام أحد المرشحين بشراء أصوات الناخبين بالقاهرة

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (عامل، مقيم بالقاهرة ) وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه "على خلاف الحقيقة" على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية