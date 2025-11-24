مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالفيوم

18 حجم الخط

لقي شخصان من الفيوم مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل محملة أسطوانات بوتاجاز، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، بالقرب من مقابر أكتوبر، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث تسبب في مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

