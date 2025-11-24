الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
18 حجم الخط

لقي شخصان من الفيوم مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل محملة أسطوانات بوتاجاز، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

 

تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، بالقرب من مقابر أكتوبر، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث تسبب في مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 10 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بسور بالفيوم

بعد نشر مقطع فيديو، ضبط سائق سيارة اعتدى علي الركاب بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مرور الفيوم اسطوانات بوتاجاز الفيوم الصحراوي حادث مرورى بالفيوم غرفة عمليات شرطة النجدة مصرع شخصين مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الفيوم - القاهرة"

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

استقرار حالة المصابين الخمسة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية