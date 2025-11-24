أمن القاهرة تكشف حقيقة اقتحام الشرطة لمنزل عاطل في بولاق أبو العلا

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص اقتحام قوة أمنية من قسم شرطة بولاق أبو العلا مسكنه دون وجه حق، وتحطيم محتويات المنزل، وتبين عدم صحته وأن المتهم تم ضبطه بحوزته فرد خرطوش، وأقراص مخدرة.

اقتحام قوة أمنية لمنزل عاطل ببولاق أبو العلا





رصدت مديرية أمن القاهرة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 نوفمبر الجارى، وردت معلومات لمباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بقيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته (فرد خرطوش).



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول" – ومبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

