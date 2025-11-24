الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شخصين بحوزتهما كروت دعائية انتخابية لأحد المرشحين بالقاهرة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بتوزيع كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح أمام إحدى اللجان بالقاهرة.

شخصان يوزعان كروتا دعائية انتخابية لأحد المرشحين في القاهرة

 تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية ) بإحدى الشوارع المحيطة باللجنة وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة كروت دعائية انتخابية أحدى اللجان بالقاهرة كروت الدعاية الإنتخابية

مواد متعلقة

أمن القاهرة يكشف حقيقة شراء أصوات الناخبين لصالح أحد مرشحي مجلس النواب بالزاوية الحمراء

أمن القاهرة تكشف حقيقة اقتحام الشرطة لمنزل عاطل في بولاق أبو العلا

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية