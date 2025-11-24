القبض على شخصين بحوزتهما كروت دعائية انتخابية لأحد المرشحين بالقاهرة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بتوزيع كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح أمام إحدى اللجان بالقاهرة.

شخصان يوزعان كروتا دعائية انتخابية لأحد المرشحين في القاهرة

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية ) بإحدى الشوارع المحيطة باللجنة وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

