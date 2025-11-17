أخبار الحوادث اليوم: ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين.. مقتل تشكيل عصابي شديد الخطورة بسوهاج.. تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة

18 حجم الخط

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة

تواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).

تفاصيل إجراء تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة لتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بكوبرى تقاطع محور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة.

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبي ومتجرى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من المواد المخدرة بالسويس، قدرت قيمتها المالية بـ 150 مليون جنيه.

ضبط 97 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى على الطرق والمحاور المختلفة، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

حيلة عصابة للسرقة، افتعلوا خناقة وهمية لخداع طالب أجنبى في مدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص للاستيلاء على هاتف وسماعة لاسلكية من طالب أجنبي بمدينة نصر.

بعد تداول فيديو، ضبط 3 طلاب بتهمة الاعتداء على زميلهم أمام مدرسة في ديروط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر تعدى ثلاثة طلاب على آخر بالضرب؛ حال خروجه من إحدى المدارس بمحافظة أسيوط.

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة لنشرها مقاطع خادشة للحياء

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بالبحيرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط 11 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

مقتل تشكيل عصابي شديد الخطورة بسوهاج بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقي عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة مصرعهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة فيما أصيب ضابط خلال المواجهات.

دعارة أون لاين، عاطل يقدم زوجته لراغبى المتعة المحرمة فى الإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة أغتصاب ابنة زوجته في السيدة زينب

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم باغتصاب ابنة زوجته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

