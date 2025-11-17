الإثنين 17 نوفمبر 2025
حيلة عصابة للسرقة، افتعلوا خناقة وهمية لخداع طالب أجنبى فى مدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص للاستيلاء على هاتف وسماعة لاسلكية من طالب أجنبي بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من طالب يحمل جنسية إحدى الدول يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم تعرض لافتعال مشاجرة من قبل ثلاثة أشخاص يحملون نفس الجنسية، قاموا خلالها بالاستيلاء على هاتفه المحمول وسماعة لاسلكية، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول والسماعة اللاسلكية المستولى عليهما بمسكن أحدهم.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارى العرض على النيابة العامة.

