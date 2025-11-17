دعارة أون لاين، عاطل يقدم زوجته لراغبى المتعة المحرمة فى الإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الاجتماعي.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ باستغلال زوجته فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والإعلان عن نشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".

وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

