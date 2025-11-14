الداخلية تطلق مبادرة "سلامة عيونك" لفحص طلاب المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا

18 حجم الخط

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "سلامة عيونك" ضمن مبادرة كلنا واحد، بالتنسيق مع إحدى شركات البصريات والمستشفيات، لإعداد قوافل طبية تضم أطباء متخصصين للكشف على أمراض العيون لدى طلاب المدارس وعلاجها، بالإضافة إلى إهدائهم نظارات طبية بالمجان، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن أمراض العيون وعلاج الحالات المستهدفة مجانًا، وتسليم النظارات الطبية للحالات التي تحتاجها، بما يسهم في تحسين جودة الرؤية وصحة العيون لدى الطلاب. وقد شملت القوافل الكشف على قرابة 3 آلاف طالب وطالبة بالمدارس المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما أتيح للطلاب اختيار تصميمات النظارات التي تناسبهم من بين أشكال متنوعة، وسط أجواء من الود والتفاعل بينهم وبين رجال الشرطة، وتم تسليم النظارات الطبية للحالات المستحقة وسط إشادة من المستفيدين.

وفي بادرة إنسانية، قامت المبادرة بالتنسيق مع إحدى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لبعض الحالات التي استدعى كشفها الطبي التدخل الجراحي.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه المبادرة، حرصًا منها على توفير الرعاية الطبية للطلاب، وإيمانًا بأن الرؤية الجيدة ليست رفاهية بل نعمة يجب الحفاظ عليها.

