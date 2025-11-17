مقتل تشكيل عصابي شديد الخطورة بسوهاج بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

18 حجم الخط

لقي عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة مصرعهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة فيما أصيب ضابط خلال المواجهات.

مقتل تشكيل عصابي شديد الخطورة بسوهاج بعد تبادل إطلاق النار

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بمشاركة قطاع الأمن العام، تمكنت من تحديد مكان اختباء تشكيل عصابي متخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة مركز شرطة دار السلام.

إصابة ضابط شرطة خلال مواجهات مع التشكيل العصابي

وضم التشكيل ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوما عليهم بالسجن المشدد والمؤبد في جنايات: "شروع في قتل، سرقة بالإكراه، خطف، حيازة سلاح ناري، واستعراض قوة"، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في جنايات "خطف وسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية على أحد أفراد الشرطة".

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، بادرت العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.



وعثر بحوزتهم على ستة أسلحة نارية (3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش) وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

