بعد تداول فيديو، ضبط 3 طلاب بتهمة الاعتداء على زميلهم أمام مدرسة في ديروط

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر تعدى ثلاثة طلاب على آخر بالضرب؛ حال خروجه من إحدى المدارس بمحافظة أسيوط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرف أول طالب، وطرف ثانٍ 3 طلاب–الظاهرين بالفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط.

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة لنشرها مقاطع خادشة للحياء

ضبط 11 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت باصطدام الطالب الأول بأحد طلاب الطرف الثانى أثناء سيرهم، مما دفعهم للتعدى عليه بالأيدى وإحداث إصابته.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

