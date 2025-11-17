بعد تداول فيديو، ضبط 3 طلاب بتهمة الاعتداء على زميلهم أمام مدرسة في ديروط

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر تعدى ثلاثة طلاب على آخر بالضرب؛ حال خروجه من إحدى المدارس بمحافظة أسيوط.

خناقة الصغار تصل إلى قسم شرطة ديروط

خناقة الصغار تصل إلى قسم شرطة ديروط

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرف أول طالب، وطرف ثانٍ 3 طلاب–الظاهرين بالفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط.

وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت باصطدام الطالب الأول بأحد طلاب الطرف الثانى أثناء سيرهم، مما دفعهم للتعدى عليه بالأيدى وإحداث إصابته.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.