تفاصيل إجراء تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة

تفاصيل تحويلات مرورية
تفاصيل تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمحور صلاح سالم
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة لتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بكوبرى تقاطع محور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة. 

وجاءت التحويلات المرورية كالتالي: 
-القادم من محور صلاح سالم القديم تجاه مطلع كوبرى الحضارات يسلك يمينًا خلف نادى الأبطال ثم يقوم بالدوران والعودة تجاه طريق عين الحياة مرة أخرى نحو كوبرى الحضارات.
-القادم من كوبرى الحضارات تجاه محور صلاح سالم القديم يسلك يمينًا نحو محور صلاح سالم الجديد ثم يقوم بالدوران والعودة نحو طريق عين الحياة مرة أخرى تجاه محور صلاح سالم القديم.  

مواعيد تنفيذ الأعمال

وسيتم تنفيذ الأعمال ليلًا فقط من الساعة 12 ونصف صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025 ولمدة سبع ليالٍ فقط. 

إجراءات السلامة المرورية

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء فترة التنفيذ.

