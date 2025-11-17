الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز تيك توكر شهيرة بتهمة الرقص بصورة خادشة للحياء فى التجمع

حجز تيك توكر شهيرة
حجز تيك توكر شهيرة لاتهامها بالرقص بصورة خادشة
18 حجم الخط

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز تيك توكر شهيرة لقيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لحين وصول تحريات المباحث الجنائية وتحفظت على هواتف المتهمة المحمول. 

كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الرقص بصورة خاشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات،  تم ضبط المذكورة " لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول الإدارة العامة لحماية الآداب

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة البلوجر لوشا بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء لجلسة 24 نوفمبر

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

إبطال لجنة انتخابية بالإسكندرية لفرز الأصوات مبكراً.. والهيئة تعلن قرارات غداً

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية