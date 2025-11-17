حجز تيك توكر شهيرة بتهمة الرقص بصورة خادشة للحياء فى التجمع

18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز تيك توكر شهيرة لقيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لحين وصول تحريات المباحث الجنائية وتحفظت على هواتف المتهمة المحمول.

كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الرقص بصورة خاشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة " لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

