ضبط 11 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وعثر بصحبتهم على 16 حدثًا معرضًا للخطر نتيجة استغلالهم في بيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وأكدت الجهات الأمنية، اتخاذ الإجراءات القانونية،وتسليم الأحداث لأهلهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية.

