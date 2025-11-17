ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج الحج والعمرة

18 حجم الخط

تواصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص".

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام - شرطة السياحة والآثار” قيام

27 شركة "بدون ترخيص"، بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – دفاتر إيصالات استلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



