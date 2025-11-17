حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة أغتصاب ابنة زوجته في السيدة زينب

18 حجم الخط

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم باغتصاب ابنة زوجته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.



وجاء في الحيثيات أن المتهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب واقع ابنة زوجته والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاما مستغلا حداثة سنها وأنها تقيم في بيته حال كونه من المتولين تربيتها.



وأضافت الحيثيات أن المتهم تسلل إلى فراش المجني عليها وأوثق قدمها شالا حركتها وحسر عنها ملابسها ثم فض غشاء بكارتها ودأب على تكرار فعلته لفترة دامت قرابة العام ونصف العام وهددها بعدم الإفصاح لوالدتها.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها ثبت أن غشاء البكارة لديها من النوع اللحمي الحلقي وبه تمزق قديم مما يشير لكون المجني عليها ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها فنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.