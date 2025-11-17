الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة أغتصاب ابنة زوجته في السيدة زينب

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم باغتصاب ابنة زوجته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.  


وجاء في الحيثيات أن المتهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب واقع ابنة زوجته والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاما مستغلا حداثة سنها وأنها تقيم في بيته حال كونه من المتولين تربيتها.


وأضافت الحيثيات أن المتهم تسلل إلى فراش المجني عليها وأوثق قدمها شالا حركتها وحسر عنها ملابسها ثم فض غشاء بكارتها ودأب على تكرار فعلته لفترة دامت قرابة العام ونصف العام وهددها بعدم الإفصاح لوالدتها.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها ثبت أن غشاء البكارة لديها من النوع اللحمي الحلقي وبه تمزق قديم مما يشير لكون المجني عليها ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها فنيا.

