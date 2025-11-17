صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبي ومتجرى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من المواد المخدرة بالسويس، قدرت قيمتها المالية بـ 150 مليون جنيه.



إحباط إغراق الأسواق بـ 1.7 طن مخدرات فى السويس

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرةمن المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.





وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم طن لمخدر الهيدرو – 750 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

