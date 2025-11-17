الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

إحباط إغراق الأسواق
إحباط إغراق الأسواق بـ1.7 طن مخدرات فى السويس، فيتو
18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبي ومتجرى المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من المواد المخدرة بالسويس، قدرت قيمتها المالية بـ 150 مليون جنيه.
 

إحباط إغراق الأسواق بـ 1.7 طن مخدرات فى السويس 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرةمن المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.
 

ضبط 97 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

تحويلات مرورية بكوبري تقاطع محور صلاح سالم مع عين الحياة


وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم طن لمخدر الهيدرو – 750 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة متجرى المواد المخدرة مخدر الحشيش محافظة السويس مخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر

مواد متعلقة

ضبط 97 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

تحويلات مرورية بكوبري تقاطع محور صلاح سالم مع عين الحياة

مصرع مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبساتين

حيلة عصابة للسرقة، افتعلوا خناقة وهمية لخداع طالب أجنبى فى مدينة نصر

بعد تداول فيديو، ضبط 3 طلاب بتهمة الاعتداء على زميلهم أمام مدرسة في ديروط

مصرع شاب دهسته سيارة ميكروباص أثناء عبور الطريق بالقطامية

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة لنشرها مقاطع خادشة للحياء

ضبط 11 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية