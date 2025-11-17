ضبط صانعة محتوى بالبحيرة لنشرها مقاطع خادشة للحياء

18 حجم الخط

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بالبحيرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر تلك المقاطع على صفحتها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.