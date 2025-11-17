الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 97 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى على الطرق والمحاور المختلفة، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

نتائج الحملات المرورية خلال 24 ساعة
 

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 136719 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – مواقف عشوائية – استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص، وكما تم فحص 1597 سائقًا، وتبين تعاطى 85 حالة منهم للمواد المخدرة.

حملات على الطريق الدائرى الإقليمى
 

وفى سياق آخر، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائرى الإقليمى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن  ضبط 723 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 120 سائقًا، تبين إيجابية 12 حالة لتعاطى المواد المخدرة، ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكم، والتحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

تحويلات مرورية بكوبري تقاطع محور صلاح سالم مع عين الحياة

مصرع مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبساتين


 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى على مدار الساعة.

