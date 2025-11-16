أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة نسائية بسبب أولوية المرور.. تحرك أمني ضد التشكيك في نزاهة انتخابات البرلمان.. مصرع 3 عناصر خطرة وضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المخدرات والسلاح

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدتين لتعديهما على أخرى وتكسير زجاج سيارتها بمدينة السلام، وذلك عقب رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، والذى تضمن تجميع لعدد من الوقائع خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، والزعم بكونها انتهاكات انتخابية لم يتم اتخاذ إجراءات حيالها بمحافظتى سوهاج وأسيوط.



واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية قوية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة وتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

توفي شاب خلال أدائه الصلاة داخل أحد المساجد بمنطقة السلام بالقاهرة، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين المصلين.

أرست محكمة النقض مبدأ قضائي جديد بأن تنازل الحاضنة عن صغيرها بموجب أمر كتابي لا يسقطها حقها في الرجوع أن عدلت عن ذلك لاحقٱ، وذلك متى توافرت فيها الشروط التى تسقط عنها الحضانة، والمتمثلة في سوء السمعة والسلوك الأخلاقي.

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة عشرين متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري، إلى جلسة يوم 19 يناير للاطلاع.

مأساة سيدة مصرية، استغاثة أطلقتها سيدة مصرية من بلد الغربة في الإمارات، بعد أن تركها زوجها بطفلتها الرضيعة، وأغلق عليها الغرفة وقطع عنها الكهرباء والمياه، والسبب أنها طالبت بحقها هي وطفلتها الرضيعة، ووجهت استغاثة من الغربة قائلة: "أنا بنتي طفلة رضيعة وبموت حرفيا أنا وهي بالبطيء ومش عايزة أسيب حقها"، هذا باختصار ما ذكرته السيدة ميار نبيل عن مأساتها مع زوجها (م.س.ع.ح).

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الممثل والكاتب الكوميدي شادي ألفونس في ميدان التحرير، بعد أن اشتبه ضابط في حالته أثناء مروره بالخدمة.

تعرض عدد من المشاهير مؤخرا، لحوادث مرورية على الطرق بمحافظة مختلفة، انتهت بوفاة اثنين وإصابة آخرين، وكانت آخرها إصابة الفنان أحمد سعد في حادث علي طريق السخنة أثناء توجهه لأداء حفل غنائي.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وسبعة وعشرين متهما آخرين، لجلسة الثامن عشر من نوفمبر، في اتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سائق ميكروباص معدية أبو غالب، المتهم بالتسبب في غرق سبعة عشر ضحية، وأيدت معاقبته بالحبس ثلاث سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.