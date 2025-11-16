تأجيل محاكمة 20 متهمًا بخلية الهيكل الإداري بأوسيم

18 حجم الخط

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة عشرين متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري، إلى جلسة يوم 19 يناير للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

ووفق أمر الإحالة، فإن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات خلال الفترة من 2020 وحتى 5 يناير 2021، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما المتهمون من الثالث وحتى الأخير، فانضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، وتم توجيه تهم تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.