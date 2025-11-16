الأحد 16 نوفمبر 2025
تأجيل محاكمة 20 متهمًا بخلية الهيكل الإداري بأوسيم

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة عشرين متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري، إلى جلسة يوم 19 يناير للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

ووفق أمر الإحالة، فإن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات خلال الفترة من 2020 وحتى 5 يناير 2021، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما المتهمون من الثالث وحتى الأخير، فانضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، وتم توجيه تهم تمويل الإرهاب لجميع المتهمين.

الجريدة الرسمية