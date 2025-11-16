الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو تعاطي مخدرات داخل توك توك بالدقهلية

الأمن يكشف حقيقة فيديو «تعاطي مخدرات داخل توك توك» بالدقهلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة فيديو «تعاطي مخدرات داخل توك توك» بالدقهلية.. وضبط المتهم.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو يزعم قيام أحد الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة داخل مركبة «توك توك» والتعدى على مصورة المقطع بالسب بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية حول الواقعة، كما أمكن تحديد مصورة الفيديو وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وقررت أنه أثناء معاتبتها للمتهم بسبب وقوفه المتكرر بالتوك توك أمام منزلها، قام بالتعدى عليها بالسب فقط.

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة المركز، وأنه غير متعاطٍ للمواد المخدرة، خلافًا لما ورد بالمقطع المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعاطى مخدرات مقطع فيديو توك توك الدقهلية السنبلاوين سب وقذف ضبط المتهم الأجهزة الأمنية كشف حقيقة فيديو وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية