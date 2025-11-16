الأمن يكشف حقيقة فيديو «تعاطي مخدرات داخل توك توك» بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة فيديو «تعاطي مخدرات داخل توك توك» بالدقهلية.. وضبط المتهم.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو يزعم قيام أحد الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة داخل مركبة «توك توك» والتعدى على مصورة المقطع بالسب بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية حول الواقعة، كما أمكن تحديد مصورة الفيديو وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وقررت أنه أثناء معاتبتها للمتهم بسبب وقوفه المتكرر بالتوك توك أمام منزلها، قام بالتعدى عليها بالسب فقط.

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة المركز، وأنه غير متعاطٍ للمواد المخدرة، خلافًا لما ورد بالمقطع المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.