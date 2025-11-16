مصدر أمنى: إجراءات حاسمة ضد مروجى شائعات التشكيك فى نزاهة انتخابات البرلمان

18 حجم الخط

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، والذى تضمن تجميع لعدد من الوقائع خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، والزعم بكونها انتهاكات انتخابية لم يتم اتخاذ إجراءات حيالها بمحافظتى سوهاج وأسيوط.

حقيقة مزاعم الأخوان عن انتهاكات إنتخابية فى سوهاج وأسيوط

وأكد المصدر الأمنى، أن كافة تلك الوقائع المحدودة تم رصدها وفحصها فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتبين أن مصدرها عدد من أنصار مرشحين أخفقوا فى الانتخابات فى إطار التشكيك فى نزاهة العملية الإنتخابية.

وأوضح المصدر الأمنى، أن ذلك يأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الإستقرار التى تشهدها البلاد من خلال نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وهو ما يعيه الشعب المصرى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

