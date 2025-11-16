مشاجرة نسائية بسبب أولوية المرور وتحطيم سيارة فى السلام

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدتين لتعديهما على أخرى وتكسير زجاج سيارتها بمدينة السلام، وذلك عقب رصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

ضبط سيدتين لتعديهما على أخرى وتكسير زجاج سيارتها

بالتحري والفحص تبين تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من إحدى السيدات بأنه حال قيادتها سيارتها الملاكى، حدثت مشادة كلامية بينها وبين سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور، وقيامهما بالتعدي عليها بالسب وكسر زجاج السيارة.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكبتى الواقعة وهما ربة منزل ونجلتها، وبسؤالهما أقرتا بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.