حوادث

إعلان يقود الشرطة لضبط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين

ضبط شخص بالإسكندرية
ضبط شخص بالإسكندرية لتورطه في النصب والاحتيال
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

 النصب والاحتيال عبر العلاج الروحاني

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وكان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

مشاجرة نسائية بسبب أولوية المرور وتحطيم سيارة فى السلام

مصدر أمنى: إجراءات حاسمة ضد مروجى شائعات التشكيك فى نزاهة انتخابات البرلمان

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل. 

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي، كما ضبطت مقاطع فيديو كان يصورها أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية