إعلان يقود الشرطة لضبط دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وكان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي، كما ضبطت مقاطع فيديو كان يصورها أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

