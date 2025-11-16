بموت حرفيًا بالبطيء، مأساة مصرية حبسها زوجها في الإمارات وتركها ورضيعتها بالغربة (فيديو)

18 حجم الخط

مأساة سيدة مصرية، استغاثة أطلقتها سيدة مصرية من بلد الغربة في الإمارات، بعد أن تركها زوجها بطفلتها الرضيعة، وأغلق عليها الغرفة وقطع عنها الكهرباء والمياه، والسبب أنها طالبت بحقها هي وطفلتها الرضيعة، ووجهت استغاثة من الغربة قائلة: "أنا بنتي طفلة رضيعة وبموت حرفيا أنا وهي بالبطيء ومش عايزة أسيب حقها"، هذا باختصار ما ذكرته السيدة ميار نبيل عن مأساتها مع زوجها (م.س.ع.ح).

مأساة مصرية تركها زوجها وحيدة في الغربة

بداية مأساة ميار حدثت عندما تقدم لها (م.س.ع.ح)، وتعهد أمام والدها أن زوجته ستعيش معه في نفس البلد التي يعمل بها "دولة الإمارات"، لم يكن يملك شقة، لكنه تعهد لوالد زوجته أن يقوم بشراء شقة و"توضيبها" لكن عندما يستقران في القاهرة.

مأساة ميار مع زوجها في الغربة، فيتو

صدق أب الزوجة على تعهدات الزوج، وبالفعل تم الزواج، لكن بعد الزفاف أخل الزوج بتعهداته، وترك "ميار" عند أهلها لمدة 3 أشهر، وسافرت ميار مع زوجها، ولم يكن هناك مسكن للزوجية، وبدأت المشكلات تدب بينهما، وبعد إنجاب طفلتهما، ترك الزوج زوجته ميار وطفلتهما الرضيعة بدون أي نفقة لمدة 6 أشهر، وسافر للإمارات، وكانت المأساة، عندما سافرت ميار لزوجها في الإمارات لكنه قام بحبسها وأغلق عليها وعلى طفلته الكهرباء والماء، وتركهما في الغربة بدون إقامة وعاد للقاهرة.

في آخر مقطع فيديو بثته ميار نبيل عن مأساتها، قالت: "أنا تعرضت لخيانة وغدر من زوجي "م. س.ع. ح"، جئت له إلى الإمارات لـ رفع قضية نفقة، ليّ ولابنتي، بسبب أنه سايبنا أنا والبنت لأكثر من 6 أشهر، بدون سؤال، وبدون مسكن أو شقة، وتركني عند أهلي، ومفيش أي حد من أهله بيحاول التواصل معي، لحد ما أهلي حجزوا ليّ وجيت الإمارات، ورفعت عليه قضية نفقة زوجية، واتفقت معه إننا سنتصالح، وسأعطيه فرصة أخرى علشان خاطر بنتي".

زوج ميار يغدر بها ورضيعتها في الغربة

وتابعت ميار نبيل سر مأساتها فقالت: "وبعد ما اتفقت معه غدر بيا، ومشي وساب البيت وقفل الغرفة، اللي فيها الحمام، وقطع عليا الكهرباء والماء، وكل مرافق الحياة، وأنا دلوقت قاعدة بطفلة رضيعة في البيت، بخاف الليل يأتي عليا، وأرجع الكهرباء والمياه لبنتي وأجيب حقي في البلد قبل ما أنزل، ممكن أنزل ومش هجيب حقها بس أنا مش عايزة كده، ساعدوني".

وفي تدوينة سابقة عبر "الفيس بوك" كشفت ميار نبيل عن مأساتها، فقالت: "أنا اتعرضت لـغدر وخيانة أنا وابنتي من زوجي (م. س.ع. ح)، باختصار شديد تزوجت وسافر زوجي إلى دولة الإمارات، على أساس اتفاق بينه وبين والدي أني هعيش معه في نفس الدولة، ومش هيكون في مسكن زوجية في مصر، غير شقة على الطوب الأحمر، بحجة أننا مش هنقعد فيها".

وتابعت ميار سرد مأساتها، فقالت: "بعد الفرح سابني عند أهلي مدة تزيد على الـ ٣ أشهر، وده كان أول إخلال بأي اتفاق، وبالفعل سافرت معه، وعرفت أن مافيش منزل زوجية، وأن كل أهله معه".

وقالت ميار: "من غير كلام كتير بدأت مشاكل كتير جدًا بسبب أنه معرفش يتحمل مسؤليه من أول يوم زواج، وللأسف فضلت مستحمله عشان ربنا رزقني بأجمل العطايا بنتي، استحملت عشانها أي حاجة، لحد ما طلبت منه يوضب شقة الزوجية في مصر، رفض وبدأ بالتهرب مني، وقطع وسائل الاتصال معنا، وهو في الإمارات وأهله في مصر، وكل من تدخل في الموضوع وشاف تصرفات أهله في مصر قالوا لازم محكمة، واحنا هنشهد معاكوا خصوصًا وهو سايبنا أنا وابنته لمده ٦ شهور بدون سؤال".

قررت ميار السفر لزوجها في الإمارات، فقالت: "قررت إني أجيب حق بنتي وأسافر إلى دول الإمارات على نفقة أهلي، سافرت وقعدت في مسكن أنا وبنتي، وعرف أننا موجودين في نفس البلد، ومجاش أخدنا وأنا على ذمته، ورفعت قضية نفقة زوجية ونفقة لبنتي، واخدت حاجتي أنا وابنتي وروحت المسكن عنده عشان معناش فلوس نقعد أكثر من كدة في مكان بره".

ميار ترفع قضية نفقة على زوجها فيتركها وحدها في الإمارات

واستطردت ميار في سرد مأساتها، وخاصة بعد رفعها قضية النفقة في دولة افمارات، فقالت: "تعهد في جلسة الصلح أمام المحكمة أنه هيتكفل بنفقة ليا ولابنتي، وهنعيش معه في مسكن الزوجية في الإمارات، ويشهد ربنا عليا وأقسم بالله أني ما كنت عاطيه أي خوانه، وقلت من قلبي بعد كل اللي حصل نعطي فرصة عشان بنتي".



لكن مأساة ميار تفاقمت عندما تركها زوجها في بلاد الغربة، فحكت: "اكتشفت أنه بيخطط ليا أني أنزل مصر، وتاني يوم كنسل إقامتي في دولة الإمارات وسابني مخالفة، وتعدى عليا وسب وقذف أمام ابنته، وساب البيت الساعه ٦ الصبح وأنا بتفكيري أعتقد إنه في الشغل، وفي نفس اليوم قبل ما ينزل قفل الأوضة اللي فيها الحمام وحاجتي الشخصيه أنا والبنت ونزل، وقطع عليا الكهربا والماء والغاز والانترنت داخل الشقة".

حاولت ميار التوصل لزوجها لكنها لم تتمكن، فقالت: "كلمته كتير تليفونه مغلق لحد ما بعت ليا الرسالة... أنه رجع مصر ونزل وهرب وسابني أنا وبنته بدون درهم واحد في دوله الامارات، في الضلمة ومن غير مياه أنا بقالي ٣ أيام بنتي بتنام في الضلمة بدون مياه بدون أي مرافق للحياة...".

وقالت ميار عن مأساتها وحيدة في الغربة: "أنا بستغيث وبطالب بحقي أنا وبنتي بناشد السفارة المصرية وحكومة دولة الإمارات أنا بنتي طفله رضيعه وبموت حرفيا أنا وهي بالبطيء ومش عايزة أسيب حقها.. ساعدوني أجيب حقها ساعدوني بالله عليكم".

