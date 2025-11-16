ضبط قائدي سيارتين ملاكي لتحميلهم الركاب بمقابل مادي في القاهرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائدى سيارتين ملاكى بتحميل الركاب بمقابل مادى بالقاهرة وضبط مرتكبا الواقعة.



وكانت أجهزة الأمن، تتابع مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائدى سيارتين ملاكى بتحميل الركاب بمقابل مادى بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

