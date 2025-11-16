محكمة النقض تؤيد حبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب 3 سنوات

18 حجم الخط

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سائق ميكروباص معدية أبو غالب، المتهم بالتسبب في غرق سبعة عشر ضحية، وأيدت معاقبته بالحبس ثلاث سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمًا سابقًا برفض استئناف المتهم وتأييد حبسه ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ في الواقعة التي هزت الرأي العام.

تفاصيل الاستئناف على الحكم

تقدم دفاع سائق الميكروباص بطعن على حكم أول درجة الصادر ضده، إلا أن المحكمة أيدت الإدانة بعد ثبوت مسئوليته عن الحادث الذي وقع أثناء انتقال مجموعة من السيدات والفتيات للعمل في إحدى مزارع العنب، قبل أن تنقلب المركب وتغرق بما عليها.

عقوبات المتهمين في حكم أول درجة

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة خمسة متهمين في القضية، بينهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، بالحبس لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بغرق معدية أبو غالب، والتي أسفرت عن وفاة ست عشرة فتاة وسيدة وإصابة سبع أخريات في مايو الماضي.

منطوق الحكم على المتهمين

تضمن الحكم الصادر حضوريا بحق السائق محمد خ، وسائق المعدية مصطفى م، ورئيس مركز منشأة القناطر محمد ع، وغيابيا بحق مستأجر المعدية ربيع س، بمعاقبة كل منهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليهم من اتهامات.



كما قضت المحكمة بحبس المتهمين من الثاني وحتى الخامس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

وألزم الحكم المتهمين الأول والثاني والخامس بسداد مائة ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى خمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.



