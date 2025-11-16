ضحايا حوادث طرق، رحيل الليثي ولاعب الزمالك السابق وإصابة أحمد سعد والسقا

18 حجم الخط

تعرض عدد من المشاهير مؤخرا، لحوادث مرورية على الطرق بمحافظة مختلفة، انتهت بوفاة اثنين وإصابة آخرين، وكانت آخرها إصابة الفنان أحمد سعد في حادث علي طريق السخنة أثناء توجهه لأداء حفل غنائي.

وفي السطور التالية نبرز أبرز حوادث الطرق التي وقع ضحاياها مشاهير

أحمد سعد ينجو من تصادم بطريق السخنة

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث مروري علي طريق السخنة أثناء عودته من حضور أحد الأفراح، وأكد شقيقه الدكتور سامح سعد في تصريحات تلفزيونية أن سبب الحادث تفرعات الطريق وتعلّق السائق بجهاز الـGPS ما تسبب في انحراف السيارة وسقوطها في حفرة بشكل مفاجئ.

وأكد شقيق الفنان أحمد سعد أن الحالة الصحية للفنان مستقرة وأنه بسبب الحادث تعرض لكدمات قوية في أسفل الظهر، إضافة إلى شروخ بسيطة في الفقرات القطنية، وكدمات في العضلات المحيطة بها، وأن الوضع الصحي للفنان بعيد تمامًا عن أي مضاعفات خطيرة.

مصرع لاعب الزمالك السابق محمد صبري على أحد الطرق بالتجمع

لقى الكابتن محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج بقناة النادي، مصرعه صباح الجمعة إثر حادث تصادم مروع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وبحسب التحقيقات الأولية، فقد صبري السيطرة على سيارته أثناء القيادة بأحد الطرق الجانبية، لتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في حادث على الطريق الصحراوي الشرقي

وكانت قد شهدت محافظة المنيا حادثًا مأساويًا للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، الذي تعرض لتصادم مروع أثناء عودته من حفل زفاف على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي أسفر الحادث عن وفاة الليثي.

نجاة الفنان أحمد السقا من حادث على طريق الواحات

ونجا الفنان أحمد السقا من الموت إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات، نتج عنه إصابته بكسور في الأضلاع وكدمات متفرقة. تم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج وغادرها لاحقًا إلى منزله، وذلك بعد اصطدامه بحاجز خرساني.

إصابة الفنان محمد نجاتي على طريق بورسعيد الصحراوي



أيضا تعرض الفنان محمد نجاتي، لحادث سير مروع بسيارته على طريق بورسعيد الصحراوي أثناء عودته إلى القاهرة.

نتج عنه فقدانه للوعي بسبب تعرضه لكدمة بالراس وتهشم الجزء الأمامي من سيارته، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بالطريق الصحراوي، وأكد المقربين منه أن حالته مستقرة.

