مصطفى كامل يطمئن على والدة إسماعيل الليثي بعد تدهور حالتها الصحية بسبب وفاته

يواصل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية دعمه لأسرة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، وذلك للاطمئنان على حالة والدته، التي تعاني من أزمة صحية صعبة عقب تلقيها خبر وفاة نجلها.

وأكدت مصادر مقربة من الأسرة أن مصطفى كامل يحرص على تقديم كل أشكال الدعم المعنوي والإنساني لأسرة الليثي خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أنه يتابع تطورات الحالة لحظة بلحظة ويتواصل بشكل مباشر مع أفراد الأسرة لتقديم المساندة اللازمة.

يذكر أن وفاة الفنان إسماعيل الليثي قد أثرت بشدة في والدته، التي دخلت في حالة صحية حرجة عقب تلقّيها الخبر، ما دفع عددًا من الفنانين والمقربين للتواصل مع الأسرة لمؤازرتها في هذا الظرف الصعب.

